Швед получил золотую награду чемпионата Шотландии: фото

39 Читати новину українською
Марьян Швед
Марьян Швед / twitter.com

Игрок сборной Украины и "Селтика" Марьян Швед получил золотые награды чемпионата Шотландии, хотя и не провел ни одного матча за "кельтов".

Марьян опубликовал фото вместе с игроком "Селтика" Скоттом Синклером с церемонии награждения.

 Смотрите также: "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео

Швед, который был приобретен "Селтиком" у "Карпат" еще зимой, вместе с другими футболистами команды был награжден.

В уходящем сезоне Швед сыграл за львовские "Карпаты" 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Спорт 24 писал, что "Селтик" подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в "Карпатах" до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек ранее покинет Львов и прибудет в Глазго.

Для Шведа "Селтик" – уже не первый зарубежный клуб. С 2015-го по 2018 он выступал за вторую команду "Севильи", сыграв лишь 11 матчей в Сегунде В.

blog_ava
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
сегодня
65345
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Марьян Швед
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
сегодня 08:25 "Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
22
Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
19 мая 17:21 Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
147
"Александрия" проиграла "Львову" и возобновила интригу за бронзовые награды: видео
19 мая 16:05 "Александрия" проиграла "Львову" и возобновила интригу за бронзовые награды: видео
85
Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
19 мая 14:00 Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
56
Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
19 мая 12:35 Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
79
Новости
Больше новостей
Залиште відгук