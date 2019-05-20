Швед получил золотую награду чемпионата Шотландии: фото
Игрок сборной Украины и "Селтика" Марьян Швед получил золотые награды чемпионата Шотландии, хотя и не провел ни одного матча за "кельтов".
Марьян опубликовал фото вместе с игроком "Селтика" Скоттом Синклером с церемонии награждения.
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Швед, который был приобретен "Селтиком" у "Карпат" еще зимой, вместе с другими футболистами команды был награжден.
В уходящем сезоне Швед сыграл за львовские "Карпаты" 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
Спорт 24 писал, что "Селтик" подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в "Карпатах" до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек ранее покинет Львов и прибудет в Глазго.
Для Шведа "Селтик" – уже не первый зарубежный клуб. С 2015-го по 2018 он выступал за вторую команду "Севильи", сыграв лишь 11 матчей в Сегунде В.