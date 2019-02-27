Швед рад, что тренер "Селтика" возглавил другой клуб

33 Читати новину українською
Марьян Швед
Марьян Швед / twitter.com

Украинский футболист Марьян Швед, который уже летом будет играть за шотландский клуб "Селтик", прокомментировал информацию о смене тренера в новой команде. Полузащитник заявил, что рад за Брендона Роджерса, который покинул "Селтик".

Роджерс накануне вечером официально возглавил английский "Лестер". Руководить шотландцами снова будет Нил Леннон, возглавлявший клуб с 2010 до 2014 года.

Читайте также: Новобранец "Шахтера" будет получать одну из крупнейших зарплат в Украине

Я за него только рад, для него это шаг вперед, "Лестер" – очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет,
– заявил Швед в "Футбол NEWS".

Игрок, который сейчас на правах аренды играет за "Карпаты", подтвердил, что был знаком с Роджерсом. "Да, мы общались с ним. Он хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе".

Кроме того футболист сборной Украины сказал, что чувствовал, что Роджерс рассчитывает на него в "Селтике".

По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне как тренер. Общались даже на испанском языке,
– резюмировал украинец.

Марьян Швед уже подписал контракт с "Селтиком" и перейдет в новый клуб летом. Что интересно, ранее Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Специалист заявил, что игрок такого плана ему не нужен.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Новые санкции против России: в США обнародовали соответствующий законопроект
сегодня
515
Теги: Спорт ФК Карпаты Марьян Швед Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Известный тренер предсказывает Усику выдающуюся карьеру в супертяжелом весе
сегодня 09:38 Известный тренер предсказывает Усику выдающуюся карьеру в супертяжелом весе
5
Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
26 февраля 20:03 Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
112
Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
26 февраля 15:29 Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
207
Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛ
26 февраля 11:17 Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛ
Ігор Саджениця 291
Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
26 февраля 09:41 Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
140
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук