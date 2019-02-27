Швед рад, что тренер "Селтика" возглавил другой клуб

Украинский футболист Марьян Швед, который уже летом будет играть за шотландский клуб "Селтик", прокомментировал информацию о смене тренера в новой команде. Полузащитник заявил, что рад за Брендона Роджерса, который покинул "Селтик".

Роджерс накануне вечером официально возглавил английский "Лестер". Руководить шотландцами снова будет Нил Леннон, возглавлявший клуб с 2010 до 2014 года.

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Я за него только рад, для него это шаг вперед, "Лестер" – очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет,

– заявил Швед в "Футбол NEWS".

Игрок, который сейчас на правах аренды играет за "Карпаты", подтвердил, что был знаком с Роджерсом. "Да, мы общались с ним. Он хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе".

Кроме того футболист сборной Украины сказал, что чувствовал, что Роджерс рассчитывает на него в "Селтике".

По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне как тренер. Общались даже на испанском языке,

– резюмировал украинец.

Марьян Швед уже подписал контракт с "Селтиком" и перейдет в новый клуб летом. Что интересно, ранее Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Специалист заявил, что игрок такого плана ему не нужен.

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