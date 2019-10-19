Швед впервые с июля сыграл за "Селтик", его клуб разбомбил соперника в чемпионате Шотландии

Украинский футболист "Селтика" Марьян Швед впервые попал в заявку шотландцев за два месяца и впервые появился на футбольном поле с июля.

Швед вышел на замену в матче девятого тура чемпионата Шотландии против "Росс Каунти". Марьян вышел на поле на 75-й минуте при счете 6:0 в пользу своей команды.

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Украинский футболист заменил Джеймса Форреста. Результативными действиями Марьян не отличился, а игра завершилась победой "кельтов" 6:0.

До этого 22-летний украинец сыграл за "Селтик" только 21 минуту и отметился голом. Из-за травмы футболист не попадал в заявку шотландского клуба с 25 августа.

Что известно о переходе Шведа в "Селтик"?

Марьян подписал контракт с "кельтами" еще в начале 2019 года, но вторую половину прошлого сезона провел в "Карпатах" на правах аренды.



За его трансфер львовяне выторговали 2 миллиона евро. Первый официальный матч сезона за "Селтик" Швед сыграл в квалификации Лиги чемпионов против "Нымме Калью". В той игре Швед отличился голом.

"Селтик" Шведа после 9 туров в чемпионате Шотландии набрал 22 очка и лидирует в турнирной таблице. На балл меньше имеет "Рейнджерс", но у подопечных Стивена Джерарда игра в запасе.