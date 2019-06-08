Швейцария – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место Лиги наций

Сборная Англии и Швейцарии сыграют в матче за третье место в финальном этапе Лиги наций. Букмекеры оценили шанс на победу каждой из этих сборных в игре, которая состоится в воскресенье, 9 июня.

Прогноз на матч Швейцария – Англия

Третье место не дает никаких привилегий, поэтому матч между Швейцарией и Англией не имеет принципиального значения. Команды сразятся за свою честь. В полуфинале Швейцария только на последних минутах позволила выиграть Португалии. Невероятный хет-трик удался Роналду.

Сборная Англии только в овертайме уступила Нидерландам. Англичане совершили ужасные ошибки в защите, чем нидерландцы с радостью воспользовались.

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Прогноз Pari Match

Букмекеры считают сборную Англии фаворитом матча за третье место. Коэффициент на победу подопечных Гарета Саутгейта – 2,11. А вот на победу сборной Швейцарии букмекеры дают коэффициент 3,50. Ничья в основное время матча 3,65.

Коэффициент на то, что Швейцария победит в дополнительное время – 12,5. А вот победа англичан в дополнительное время – 9,90. В матче также может быть серия пенальти. На то, что Швейцария или Англия победит в серии пенальти коэффициент одинаковый – 11,5.

Прогноз Фаворит Спорт

За всю историю Швейцария и Англия сыграли 13 матчей: трижды была зафиксирована ничья и один раз выиграла Швейцария и еще 9 матчей выиграли англичане. Последние три матча Англия выиграла, не пропустив ни одного гола. Коэффициент на победу "Трех львов" со счетом 1:0 – 9. Если же номинальные гости победят со счетом 2:0 – 10.

Единственная победа Швейцарии в противостоянии с Англией была зафиксирована еще в 1981 году со счетом 2:1. Букмекеры дают коэффициент 12 на то, что швейцарцы повторят успех. Минимальная победа Швейцарии – 12,50.

Прогноз 1xbet

Ключевыми нападающими сборной Англии являются игрок "Тоттенхэма" Гарри Кейн и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд. Коэффициент на гол Кейна в любое время – 2,1. Такой же коэффициент на гол Решфорда, который отличился в матче с Нидерландами.

В сборной Швейцарии главным бомбардиром является Харис Сеферович. На его гол в любое время матча – 3. Гол новоиспеченного триумфатора Лиги чемпионов Джердана Шакири букмекеры оценили коэффициентом 3,3.