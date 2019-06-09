Англия получила бронзу Лиги наций, переиграв Швейцарию по пенальти: видео

В матче за третье место первой в истории Лиги наций сборная команды Англии победила Швейцарию. Команды голов с игры не забивали, поэтому судьба бронзовых наград определилась в серии пенальти.

Швейцария – Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

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В полуфинальном поединке Швейцария уступила действующим чемпионам Европы португальцам. В свою очередь англичане в овертайме проиграли команде Нидерландов. Таким образом Швейцария и Англия в очном матче решали, кто займет третье место в историческом первом розыгрыше Лиги наций.

В первом тайме команды не порадовали болельщиков не только голами, но и опасными моментами. Вся борьба велась в центре поля. На двоих сборные создали считанные моменты. В частности, в начале матча Кейн едва не опрокинул Зоммера, который переправил мяч в перекладину.

В середине тайма Арнольд выполнил прекрасный навес, который ударом головой замкнул Деле Алле. Но мяч после удара хавбека полетел выше. Швейцария ответила острым выходом Сеферовича лицом к лицу с Пикфордом, однако защитники Англии успели заблокировать удар.

Швейцария – Англия – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва Англия увеличила давление на ворота швейцарцев. На 55 минуте "три льва" могли выйти вперед. Роуз с левого фланга выполнил прострел на Кейна. Фабиан Шер прервал прострел, но мяч отлетел и попал в штангу. Через минуту швейцарцы ответили острой контратакой, которую мощным дальним ударом завершил Джака. Пикфорд ликвидировал угрозу.

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В конце основного времени англичане вышли вперед. Каллы Уилсон посодействовал тому, чтобы мяч оказался в воротах Янна Зоммера. Однако главный арбитр матча отменил взятие ворот. Перед голом Уилсон нарушил правила против игрока Швейцарии. В основное время сборные голов не забивали и их ждал овертайм.

Швейцария – Англия – видео лучших моментов второго тайма

В первые 15 минут сборная Англии имела несколько возможностей открыть счет. В частности, в течение нескольких минут два момента упустил Стерлинг. Хорошую возможность имел Алли. Хавбек пробил головой по воротам Зоммера, однако Ян вытащил мяч из угла. На добивании был Стерлинг, но Рахиму снова не повезло.

Во втором тайме Англия снова преобладала своего соперника. Очередной момент упустил Стерлинг. Рахим пробил в перекладину опасный штрафной. В овертайме ни Англия, ни Швейцария забить гол не смогла, поэтому судьба бронзовых наград решалась в серии пенальти. Здесь фортуна была на стороне Англии. Единственный пенальти не забил Дрмич.