Англия получила бронзу Лиги наций, переиграв Швейцарию по пенальти: видео

71 Читати новину українською
Швейцария - Англия: видео голов и обзор 09.06.2019 - Лига наций 2019
Швейцария – Англия: видео голов и результат матча

В матче за третье место первой в истории Лиги наций сборная команды Англии победила Швейцарию. Команды голов с игры не забивали, поэтому судьба бронзовых наград определилась в серии пенальти.

Швейцария – Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Читайте также: Португалия – Нидерланды: где смотреть онлайн финал Лиги наций

В полуфинальном поединке Швейцария уступила действующим чемпионам Европы португальцам. В свою очередь англичане в овертайме проиграли команде Нидерландов. Таким образом Швейцария и Англия в очном матче решали, кто займет третье место в историческом первом розыгрыше Лиги наций.

В первом тайме команды не порадовали болельщиков не только голами, но и опасными моментами. Вся борьба велась в центре поля. На двоих сборные создали считанные моменты. В частности, в начале матча Кейн едва не опрокинул Зоммера, который переправил мяч в перекладину.

В середине тайма Арнольд выполнил прекрасный навес, который ударом головой замкнул Деле Алле. Но мяч после удара хавбека полетел выше. Швейцария ответила острым выходом Сеферовича лицом к лицу с Пикфордом, однако защитники Англии успели заблокировать удар.

Швейцария – Англия – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва Англия увеличила давление на ворота швейцарцев. На 55 минуте "три льва" могли выйти вперед. Роуз с левого фланга выполнил прострел на Кейна. Фабиан Шер прервал прострел, но мяч отлетел и попал в штангу. Через минуту швейцарцы ответили острой контратакой, которую мощным дальним ударом завершил Джака. Пикфорд ликвидировал угрозу.

Читайте также: Португалия – Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги нации

В конце основного времени англичане вышли вперед. Каллы Уилсон посодействовал тому, чтобы мяч оказался в воротах Янна Зоммера. Однако главный арбитр матча отменил взятие ворот. Перед голом Уилсон нарушил правила против игрока Швейцарии. В основное время сборные голов не забивали и их ждал овертайм.

Швейцария – Англия – видео лучших моментов второго тайма

В первые 15 минут сборная Англии имела несколько возможностей открыть счет. В частности, в течение нескольких минут два момента упустил Стерлинг. Хорошую возможность имел Алли. Хавбек пробил головой по воротам Зоммера, однако Ян вытащил мяч из угла. На добивании был Стерлинг, но Рахиму снова не повезло.

Во втором тайме Англия снова преобладала своего соперника. Очередной момент упустил Стерлинг. Рахим пробил в перекладину опасный штрафной. В овертайме ни Англия, ни Швейцария забить гол не смогла, поэтому судьба бронзовых наград решалась в серии пенальти. Здесь фортуна была на стороне Англии. Единственный пенальти не забил Дрмич.

blog_ava
Экологическая опасность: возле Белой Церкви в реку Рось попало много химикатов
сегодня
899
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига наций
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рафаэль Надаль выиграл 12-й Ролан Гаррос в карьере
сегодня 19:16 Рафаэль Надаль выиграл 12-й Ролан Гаррос в карьере
Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
8 июня 00:00 Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
9699
Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
сегодня 17:25 Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
Михайло Гема 187
Ноер сумасшедшим финтом посадил игрока Беларуси на "пятую" точку: видео
сегодня 14:23 Ноер сумасшедшим финтом посадил игрока Беларуси на "пятую" точку: видео
200
Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос
8 июня 20:00 Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос
67
Новости
Больше новостей
Залиште відгук