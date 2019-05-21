Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото
Мужская сборная Швейцарии по биатлону решила развлечься во время тренировочного сбора на греческом острове Крит. Команда разделась догола и сфотографировалась на фоне Средиземного моря.
Соответствующее фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, в своем Instagram опубликовал Беньямин Вегер.
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"Леди и джентельмены! Позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии на сезон-2019/2020", – подписал фото Вегер.
Швейцарские биатлонисты сфотографировались обнаженными
Отметим, что в состав сборной Швейцарии на сезон 2019/20 попали: Беньямин Вегер, Жереми Финелли, Мартин Егер, Зерафин Вистнер, Марио Долдер, Никлас Хартвег, Элиджиус Тамборнино, Нико Салутт и Себастьян Штальдер.