Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото

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Сборная Швейцарии по биатлону
Сборная Швейцарии по биатлону / Фото из открытых источников

Мужская сборная Швейцарии по биатлону решила развлечься во время тренировочного сбора на греческом острове Крит. Команда разделась догола и сфотографировалась на фоне Средиземного моря.

Соответствующее фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, в своем Instagram опубликовал Беньямин Вегер.

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"Леди и джентельмены! Позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии на сезон-2019/2020", – подписал фото Вегер.


Швейцарские биатлонисты сфотографировались обнаженными

Отметим, что в состав сборной Швейцарии на сезон 2019/20 попали: Беньямин Вегер, Жереми Финелли, Мартин Егер, Зерафин Вистнер, Марио Долдер, Никлас Хартвег, Элиджиус Тамборнино, Нико Салутт и Себастьян Штальдер.

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Теги: Спорт Новости биатлона
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