Сикорский, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, будет играть в команде Маркевича

Наставник "Черноморца" Остап Маркевич подтвердил, что Игорь Сикорский усилит одесский клуб. Сикорский перейдет в "Черноморец" после того, как "Агробизнес" разорвал с ним контракт.

Перволиговый "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию. В клубе заявили, что не могут допустить, чтобы их игроки ездили в Россию.

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Сикорский, комментируя скандал, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о реакции клуба и общества. В Сикорского в России живут родственники.

Сын легендарного тренера Мирона Маркевича Остап, возглавляющий "Черноморец", заявил, что Сикорский станет игроком "моряков".

Скорее всего, Игорь станет игроком "Черноморца". У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки. Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе. У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку,

– цитирует Маркевича Sport Arena.