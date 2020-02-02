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Сикорский, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, будет играть в команде Маркевича

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Игорь Сикорский / Архив Игоря Сикорского

Наставник "Черноморца" Остап Маркевич подтвердил, что Игорь Сикорский усилит одесский клуб. Сикорский перейдет в "Черноморец" после того, как "Агробизнес" разорвал с ним контракт.

Перволиговый "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию. В клубе заявили, что не могут допустить, чтобы их игроки ездили в Россию.

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Сикорский, комментируя скандал, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о реакции клуба и общества. В Сикорского в России живут родственники.

Сын легендарного тренера Мирона Маркевича Остап, возглавляющий "Черноморец", заявил, что Сикорский станет игроком "моряков".

Скорее всего, Игорь станет игроком "Черноморца". У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки. Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе. У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку,
– цитирует Маркевича Sport Arena.

  • В этом сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".
  • Одесский "Черноморец" также выступает в Первой лиге. После 19 туров "моряки" находятся на 10-й строчке.
  • Остап Маркевич возглавил "Черноморец" в октябре 2019 года. До работы с одесским клубом он возглавлял "Агробизнес".
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы ФК Черноморец Футбол
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