Сильная духом и телом: спортивные фото легкоатлетки-красавицы Бех-Романчук

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук за зимний период получила немало побед для Украины.

Спортсменка специализируется на прыжках в длину. Недавно на турнире во Франции она продемонстрировала лучший результат – 6,90 метра и заняла первое место.

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Еще одно из последних достижений – победа на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

Также легкоатлетка активно ведет свою страницу в инстаграме, где показывает как тренировки, соревнования, так и отдых. На фото Бех-Романчук всегда выглядит спортивно и подтянуто, чем смогла покорить как фолловеров, так и многие СМИ, из заголовков которых она почти не исчезает.

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