Сильнейший клуб Швейцарии вылетел впервые за 68 лет, фанаты заставили игроков снять форму: видео

Самый успешный клуб в истории Швейцарии "Грассхоппер" (27 титулов – на 7 больше, чем у "Базеля") вылетит из высшего дивизиона впервые за 68 лет. Болельщики сорвали выездную игру команды.

Команда из Цюриха не была чемпионом с 2003 года, а в тройку последний раз попадала в 2014-ом.

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Сейчас "Грассхоппер" занимает последнее место в турнирной таблице и уже точно вылетит из высшего дивизиона впервые за 68 лет. Это должно было официально состояться по итогам воскресного матча с "Люцерном", но разъяренные фанаты сорвали игру во втором тайме при счете 4:0 в пользу соперника.

GC steigt ab und einige Chaoten erzwingen erneut einen Spielabbruch. pic.twitter.com/0tgMeGaDQ0 — Teleclub (@TeleclubAG) 12 мая 2019 г.

Фанаты, приехавшие на выездной матч, собрались у ограждений, отделяющих поле от трибун, и пригрозили выбежать на поле. Судья остановил матч, а футболисты и представители "Грассхоппера" пошли успокаивать болельщиков. Те потребовали от игроков отдать им футболки и шорты.

Некоторые игроки действительно отдали футболки. Через 16 минут разговоров официальные лица решили, что матч не будет доигран.

Скорее всего, "Грассхопперу" будет засчитано техническое поражение – и клуб уже официально вылетит в низшую лигу.

Я согласился, чтобы игроки отдали футболки. Это был лучший вариант в той ситуации, в противном случае хулиганы могли оказаться у нас в раздевалке,

– сказал после матча президент "Грассхоппера" Стефан Ритикер.

Клуб уже осудил действия болельщиков в своем официальном заявлении.

Это позорно и просто недопустимо. Опасность для зрителей, персонала стадиона и игроков – это недопустимо для "Грассхоппера". Мятежники уничтожают футбол такими поступками. Руководство клуба неоднократно подчеркивало, что поддерживает диалог со всеми фан-движениями. Мятежники – это не фанаты

– говорится в заявлении клуба.

Болельщики "Грассхоппера" сорвали матч второй раз за сезон. В марте игра со "Сьоном" была остановлена после того, как гостевые фанаты забросали поле файерами. "Грассхоппер" проигрывал 0:2, а в итоге ему засчитали техническое поражение 0:3.

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