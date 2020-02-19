Симферополь, Украина: Усик показал, чей Крым – видео
Украинский боксер Александр Усик отправился в оккупированный Крым.
Полуостров Усик посещает, официально пересекая админграницу с оккупированным Крымом. К себе на родину боксер отправился на автомобиле.
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В своем Instagram Усик запостил короткое видео, где он ездит по улицам города. В подписи к видео стоит подпись "Симферополь. Украина". Стоит отметить, что свой пока последний бой Усик провел в трусах с надписью "Симферополь" и "Украина".
Видео с Усиком в Крыму
Напомним, Усик сейчас восстанавливается и готовится к бою против Дерека Чисоры. Ожидается, что этот бой состоится в конце мая – вероятно 23 мая.
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