Симферополь, Украина: Усик показал, чей Крым – видео

Украинский боксер Александр Усик отправился в оккупированный Крым.

Полуостров Усик посещает, официально пересекая админграницу с оккупированным Крымом. К себе на родину боксер отправился на автомобиле.

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В своем Instagram Усик запостил короткое видео, где он ездит по улицам города. В подписи к видео стоит подпись "Симферополь. Украина". Стоит отметить, что свой пока последний бой Усик провел в трусах с надписью "Симферополь" и "Украина".

Видео с Усиком в Крыму

Напомним, Усик сейчас восстанавливается и готовится к бою против Дерека Чисоры. Ожидается, что этот бой состоится в конце мая – вероятно 23 мая.