Символическая сборная ФИФА стоит почти миллиард евро, Модрич, Марсело и Рамос – самые дешевые

Вечером 23-го сентября в итальянском Милане состоялось награждение лучших футболистов прошлого сезона по версии ФИФА. Была названа символическая сборная из 11 лучших игроков.

Самым дорогим игроком символической команды является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. По данным Transfermarkt, он стоит 200 миллионов евро.

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Самыми дешевыми футболистами являются представители "Реала". В частности, самым дешевым игроком сборной является хорват Лука Модрич, который стоит всего 20 миллионов евро.

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль) 80 миллионов евро

Защитники: Марсело (Реал) 25 миллионов евро, Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) 100 миллионов евро, Маттейс Де Лигт (Ювентус) 75 миллионов евро, Серхио Рамос (Реал/Испания) 25 миллионов евро

Полузащитники: Лука Модрич (Реал) 20 миллионов евро, Фрэнки Де Йонг (Барселона) 80 миллионов евро, Эден Азар (Реал) 150 миллионов евро

Нападающие: Мбаппе (ПСЖ) 200 миллионов евро Лионель Месси (Барселона) 150 миллионов евро, Криштиану Роналду (Ювентус) 90 миллионов евро

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Общая стоимость всех футболистов составляет 995 миллионов евро.