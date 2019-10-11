Сиренко и другие украинские боксеры дерутся в Германии: онлайн-трансляция

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Сиренко и другие украинские боксеры дерутся в Германии: онлайн-трансляция
Сиренко и другие украинские боксеры дерутся в Германии: онлайн-трансляция / facebook.com/VladyslavSirenkoBoxing

Три украинских боксера проведут свои бои 11 октября в рамках вечера бокса в немецком городе Карлсруэ.

Бой в супертяжелом весе за вакантный пояс EBP

Владислав Сиренко – Айван Ди Берардино

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Бой в супертяжелом весе

Александр Захожий – Кевин Джонсон

Бой во втором среднем весе за пояс WBC среди молодежи, который принадлежит Иванову

Петр Иванов – Владимир Белуйски

Вечер бокса в Германии покажет телеканал Xsport. Начало трансляции в 21:00.

Онлайн-трансляцию вечера бокса можно посмотреть здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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