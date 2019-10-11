Сиренко и другие украинские боксеры дерутся в Германии: онлайн-трансляция
Три украинских боксера проведут свои бои 11 октября в рамках вечера бокса в немецком городе Карлсруэ.
Бой в супертяжелом весе за вакантный пояс EBP
Владислав Сиренко – Айван Ди Берардино
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Бой в супертяжелом весе
Александр Захожий – Кевин Джонсон
Бой во втором среднем весе за пояс WBC среди молодежи, который принадлежит Иванову
Петр Иванов – Владимир Белуйски
Вечер бокса в Германии покажет телеканал Xsport. Начало трансляции в 21:00.
Онлайн-трансляцию вечера бокса можно посмотреть здесь.
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