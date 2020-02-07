Владиславу Сиренко – 25: история жизни украинского Майка Тайсона с нокаутирующим ударом

Владислав Сиренко – непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелом весе. Его тренирует легендарный тренер Джеймс Али Башир, который обещает, что Владислав скоро завоюет титул чемпиона мира. А сегодня, 7 февраля 2020 года, Владиславу исполняется 25 лет.

В честь именин мы рассмотрим его карьеру и попробуем спрогнозировать, что его ждет в будущем.

Краткая биография Владислава Сиренко

Владислав – киевлянин, он родился здесь 7 февраля 1995 года. Боксом начал заниматься с детства. Первые занятия начал в 10 лет.

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Хотя Владислав и не имел фантастической любительской карьеры, однако же достиг определенного успеха и вполне набрался разных боксерских навыков. В целом он провел более 200 поединков среди любителей. Крупнейшими успехами можно назвать серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы 2013 года, был бронзовым призером чемпионата Украины 2014.

Профессиональная карьера

С детства приоритетом парня были именно выступления на профессиональном ринге. Да и задатки для этого у него были явно лучше. Его особенность – это невероятно мощный разовый нокаутирующий удар. Его боксер начал использовать с первого же поединка.

Профессиональный дебют Владислава состоялся в Южно-Африканской Республике. 26 мая 2017 года он в первом раунде нокаутировал конголезца Эмануэля Мненги. В целом на первых трех своих соперников Сиренко потратил меньше, чем один полный раунд.

Завоевание титулов

Первой свой титул WBF International он завоевал в восьмом поединке, победив еще одного представителя Конго Найфа Дидье. Сделал это украинец в характерной для себя манере за 57 секунд после стартового гонга. В 11 поединке добавил к своей коллекции пояс интернационального чемпиона Германии по версии BDB. Еще через поединок завоевал вакантный титул чемпиона Евразии по версии Eurasian Boxing Parliament.

В целом на профи-ринге Владислав сколотил рекорд из 13 побед, 12 из них он получил досрочно. Что интересно, с 12 нокаутов – 10 были уже в первом раунде.

Смотрите видео нокаутов в исполнении Сиренко

Сейчас киевлянин находится в ЮАР, там он готовится к своему поединку с Джонни Мюллером, который должен состояться 28 марта в городе Карлсруэ, что в Германии.

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Тренирует его бывший тренер братьев Кличко и Александра Усика американец Джеймс Али Башир. Он постоянно хвалит своего подопечного и делает громкие заявления: "Владислав моя гордость... я уверен, он в будущем станет чемпионом мира". Также Башир называет Владислава своим внуком и обещает дать ему все самое лучшее.

Сиренко, в свою очередь, постоянно пытается держать себя в лучшей спортивной форме. Он ездит по миру, посещает боксерские лагеря различных элитных супертяжеловесов. Он успел потренироваться с Владимиром Кличко, Александром Усиком, россиянином Александром Поветкиным и действующим олимпийским чемпионом французом Тони Йоко. В 2017 году с целью тренировок провел 4 месяца в США.

Владислав чрезвычайно добрый, воспитанный человек. Он уважает своих фанатов, постоянно находит время на интервью и автографы. Мы, в свою очередь, желаем ему в 25 – красивых побед над сильными соперниками, а также крепкого здоровья.