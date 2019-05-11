Система VAR не позволила "Баварии" отпраздновать чемпионство: видео

В центральном матче 33-го тура чемпионата Германии встретились действующий чемпион "Бавария" и "Лейпциг". Команды разошлись ничьей, и судьба золотых медалей Бундеслиги решится в последнем туре.

Лейпциг – Бавария 0:0

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В первом тайме "Лейпциг", как и прогнозировалось, предложил "Баварии" силовой футбол. Мюнхенский клуб был готов к этому и первые минуты доминировал на футбольном поле. Первый момент забить имел шанс Левандовский. Тьяго "черпачком" отдал на Роберта, но тот не сумел переиграть голкипера гостей. Кроме того, поляк был в офсайде. После стартовой активности от "Баварии" "быкам" удалось перехватить инициативу и на некоторое время забрать инициативу.

Однако в атаке у хозяев не клеилось. "Бавария" грамотно оборонялась и не позволила ни Вернену, ни Форсбергу создать угрозу у своих ворот. С середины тайма гости снова начали создавать опасные моменты. На 28 минуте Левандовски "накрутил" защитников и прострелил в штрафную на Гнабрі. Серж сумел пробить, но мяч парировал Гулачи. Еще один шанс отличиться Гнабри имел на 39 минуте. Немец мощно пробил после углового, но венгерский голкипер снова был на высоте. "Лейпциг" на 40 минуте ответил своей контратакой, которую ударом в угол завершил Вернер. Однако Ульрайх легко справился с ударом Тимо. Таким образом, в первом тайме команды голов не забивали.

Второй тайм чрезвычайно остро начала "Бавария". На 49 минуте после ошибки игрока "Лейпцига" в центре поля Алаба смог мощно пробить издалека, но Гулачи парировал удар. После этого пробил еще и Коман, но неточно. На 50 минуте "Бавария" забила и отпраздновала гол. Горецка Конате воспользовался ошибкой и забил гол. Однако видеоассистент посоветовал главному арбитру не засчитывать гол из-за чрезвычайно вероятного минимального офсайда у Левандовски во время атаки. Гол таки отменили.

¡GOOOOO... INVALIDADO!#BundesligaxFOX | Leon Goretzka había marcado de gran manera con una pirueta digna de artes marciales, pero tras revisar el VAR, el árbitro sancionó fuera de juego.



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После этого, подавленные футболисты "Баварии" немного отдали инициативу "быкам", которые провели несколько острых атак. На 66 минуте очередную возможность имела "Бавария". Гнабри вышел один на один и пробил в перекладину. Но и здесь был офсайд. Команды продолжили обмениваться опасными атаками, но было заметно, что "Бавария" больше хочет забить гол. В конце концов, мюнхенцы на него наработали.

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В конце игры "Бавария" заработала очень опасный штрафной. Левандовски пробил мимо стенки и мяч летел в нижний угол, однако удача вновь была на стороне хозяев. До конца матча команды так и не забили хотя бы голу и разошлись миром.

В параллельном матче "Боруссия" Д одержала тяжелую победу на своем поле. "Шмели" в большинстве победили "Фортуну" со счетом 3:2. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем туре. "Бавария" дома сыграет против "Айнтрахта", а "Боруссия" Д на выезде сыграет против "Боруссии" М. "Баварии", чтобы стать чемпионом достаточно ничейного результата.

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