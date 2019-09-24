Система VAR появится в плей-офф Лиги Европы этого сезона

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Система VAR появится в Лиге Европы
Система VAR появится в Лиге Европы / Фото из открытых источников

Во время заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о ведении системы VAR с плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20.

Президент организации Александер Чеферин сказал, что в Лиге Европы будут использовать видео-ассистента для помощи арбитрам – VAR.

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VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Это очень важное решение,
– сказал Чеферин.

К слову, на групповом этапе Лиги Европы Украину будут представлять "Динамо" и "Александрия". VAR начал работу в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Что такое VAR?
Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
- нарушение правил при забитых голах,
- эпизоды с назначением пенальти,
- ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)
- ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который карается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки"судьи во время матча.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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