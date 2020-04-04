Ситуация критическая: возобновление матчей Серии А отложено на неопределенный срок

Чемпионат Италии по футболу из-за пандемии коронавируса может не возобновиться в мае. В Италии продлили карантин для спортивных соревнований на неопределенный срок.

Это касается и футбола, где чемпионат был приостановлен еще в начале марта. Руководство лиги провело конференцию, на которой обсуждались сроки возможного возобновления сезона, сообщает пресс-служба Серии А.

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Ранее сообщалось, что чемпионат Италии вернется после паузы в субботу, 2 мая. После его возобновления матчи планируется проводить без зрителей. Сезон может завершиться 30 июня 2020 года.

Когда будут доиграны топ-лиги Европы

В УЕФА предложили федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона.

Сначала обсуждался вариант с завершением всех национальных первенств, кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций до 30 июня.

Но из-за резкого роста зараженных коронавирусом в УЕФА изменили свое мнение. Теперь для обсуждения предложены еще два варианта – завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.

На данный момент Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании приняли решение бессрочно приостановить все футбольные матчи в стране.

Зато в Германии проведение футбольных матчей может возобновиться только в 2021 году. Неутешительные прогнозы сделал немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит.

В Англии некоторые клубы Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровки в будущем.

Там уже аннулированы результаты с третьего по шестой дивизион в иерархии Национальной системы лиг.

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