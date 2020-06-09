Действующий чемпион Украины "Жилстрой-1" опубликовал заявление, что УАФ пытается остановить чемпионат несмотря на желание клубов. Такой материал вызвал немалую огласку в футбольном кругу.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Конфликт между клубами

По словам руководства клуба, остановка чемпионата является серьезным нарушением регламента. Многие клубы выступили за восстановление сезона, чтобы определить сильнейшего по спортивному принципу.

Мы прекрасно знаем кто в отделе женского футбола лоббирует интересы "Жилстрой-2", кто хочет, чтобы чемпионат был завершен досрочно,

– заявили в клубе.

Такое решение вызовет лишь снижение уровня женского футбола в Украине. "Жилстрой-1" пытается противостоять такому решению и борется за женский футбол и выполнение регламента.

"Жилстрой-1" и "Жилстрой-2" – две разные команды.

Несмотря на то, что клубы имеют почти одинаковые названия, это совершенно две разные команды. Владельцы строительных компаний из Харькова – "Трест Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", это руководители двух главных футбольных клубов страны. В "Жилстрой-1" это Александр Харченко, а в "Жилстрой-2" Александр Конюхов.

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Именно они являются одними из главных конкурентов в борьбе за победу в украинском чемпионате.

Обе команды выступают в Высшей лиге. Когда в стране объявили карантин и временное приостановление всех спортивных событий, лидером чемпионата оказался "Жилстрой-2", а вот его принципиальный соперник с одноименным названием "Жилстрой-1" расположился на третьей строчке таблицы. Преимущество лидера составляет всего лишь четыре пункта.

Таким образом, если руководство УАФ оставит результаты такими, какими они есть сейчас, тогда именно "Жилстрой-2" войдет в женскую Лиги чемпионов.

Подчеркнем, что к возобновлению чемпионата готовятся шесть из десяти команд: "Жилстрой-1", "Восход", "Ятрань", "Мариуполь", "Пантеры" и лидер сезона "Жилстрой-2". Клуб не идет на конфликт и говорит о желании доиграть чемпионат.

Четыре клуба не готовы продолжить чемпионат: "Ладомир", "Родина", "Единство", "ЭМС-Подолье".

Мнение УАФ

Отдел женского футбола попросил клубы отправить письма-гарантии о готовности доиграть чемпионат. "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2" готовы сделать такие письма и заявили об этом публично.