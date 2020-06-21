В чемпионате Италии разгорелся серьезный скандал вокруг туринского "Торино". Пресс-служба клуба выложила неудачный снимок, где темнокожий защитник команды стоит на коленях перед белым партнером по команде.

В рамках 25 тура чемпионата Италии "Торино" встречалось с "Пармой", пишет 24 канал.

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Неудачное фото

Пресс-служба "Торино" опубликовала фотографию с матча, где темнокожий защитник туринской команды Николя Нкулу стал на колено рядом с белым одноклубником Андреа Белотти.

"BlackLivesMatter", так подписали снимок в клубе, добавив сюда смайлы ладоней разного цвета кожи. Таким образом клуб присоединился к акции против расизма.

Однако фотографию в Twitter восприняли неоднозначно. Многим болельщикам показалось, что футболист стал на колено перед Белотти. Они обвинили клуб в дискриминации темнокожих и назвали такой снимок позорным.

Фото быстро распространилось по соцсетям и вызвало немалое возмущение. Кто-то смеялся, что "Торино" победил в челендже "Black Lives Matter". Некоторые фанаты сказали, что это не первая такая ошибка в итальянском чемпионате.

На самом деле, это было празднование гола и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять и поздравить его.

Нашлись и те, кто поддержал клуб. Они отметили, что не нужно искать расизм, где его нет. Он только в людских головах, это лишь причина для разжигания конфликтов.