Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов

22 Читати новину українською
Александр Алиев с бывшей женой Татьяной
Александр Алиев с бывшей женой Татьяной / Фото из открытых источников

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев попал в неприятную ситуацию. Против бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины было открыто 5 уголовных производств за избиение своей жены.

Ранее Спорт 24 писал, что в сеть попало видео, на котором супруги скандалят и Алиев наносит бывшей жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

Читайте также: Скандальный Алиев поддержал российских футболистов, избивших чиновников

7 февраля состоялось судебное заседание по делу скандальных экс-супругов Алиевых. В итоге, суд не стал запрещать Александру Алиеву общаться с бывшей женой Татьяной и их общими детьми, сообщает ТСН.

А теперь Александр и Татьяна вообще готовятся жить вместе. Два дня Алиевы выясняли, кто из них виноват в спорах. Условия мировой экс-супруги поручат составить адвокатам.

"Нам нужно поговорить с Сашей наедине, без камер. Я готова идти на примирение. Он хочет от меня письменных заявлений, что я не хочу его провоцировать. То же самое я хочу и от него видеть, чтобы мои дети жили в спокойной обстановке", – прокомментировала решение суда Татьяна Алиева.

Читайте также: Александр Алиев стал тренером детской академии по футболу

"Я сюда приходил не за выигрышем, выигрывать нужно на футбольном поле. Пусть пойдет подлечится, пусть походит к психологу, дети должны видеть родителей. Вот и все. Для меня это главное", – заявил экс-футболист сборной Украины Александр Алиев.

К слову, в 2016 году в сети появилось видео, на котором Алиев бьет свою жену Татьяну, после этого пара развелась. Сейчас долг Алиева за алименты составляет 190 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
сегодня
13653
Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины опустилась в обновленном рейтинге ФИФА
сегодня 13:26 Сборная Украины опустилась в обновленном рейтинге ФИФА
142
"Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео
сегодня 10:01 "Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео
95
"Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов
сегодня 09:36 "Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов
181
Свитолина из-за травмы отказалась играть за сборную Украины, но выступит на турнире в Катаре
6 февраля 23:06 Свитолина из-за травмы отказалась играть за сборную Украины, но выступит на турнире в Катаре
113
Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото
6 февраля 22:45 Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото
83
Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
6 февраля 17:14 Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
94
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук