Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев попал в неприятную ситуацию. Против бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины было открыто 5 уголовных производств за избиение своей жены.

Ранее Спорт 24 писал, что в сеть попало видео, на котором супруги скандалят и Алиев наносит бывшей жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

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7 февраля состоялось судебное заседание по делу скандальных экс-супругов Алиевых. В итоге, суд не стал запрещать Александру Алиеву общаться с бывшей женой Татьяной и их общими детьми, сообщает ТСН.

А теперь Александр и Татьяна вообще готовятся жить вместе. Два дня Алиевы выясняли, кто из них виноват в спорах. Условия мировой экс-супруги поручат составить адвокатам.

"Нам нужно поговорить с Сашей наедине, без камер. Я готова идти на примирение. Он хочет от меня письменных заявлений, что я не хочу его провоцировать. То же самое я хочу и от него видеть, чтобы мои дети жили в спокойной обстановке", – прокомментировала решение суда Татьяна Алиева.

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"Я сюда приходил не за выигрышем, выигрывать нужно на футбольном поле. Пусть пойдет подлечится, пусть походит к психологу, дети должны видеть родителей. Вот и все. Для меня это главное", – заявил экс-футболист сборной Украины Александр Алиев.

К слову, в 2016 году в сети появилось видео, на котором Алиев бьет свою жену Татьяну, после этого пара развелась. Сейчас долг Алиева за алименты составляет 190 тысяч гривен.

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