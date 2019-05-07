Скандал Петряка в Венгрии: появились новые подробности

Скандальная история вокруг украинского полузащитника "Ференцвароша" Ивана Петряка получила продолжение.

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал новые детали скандальной замены клуба украинского игрока в Венгрии.

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По информации Цыганыка, на представителей Ивана Петряка вышли из "МОЛ ВиДи" и сделали игроку предложение, что готовы его выкупить у "Шахтера". И Петряк, и его представители обратились к "Ференцварош", объяснив, что у игрока есть приглашение.

Сторона Петряка вроде объяснила руководству "Ференцвароша", что футболист хочет остаться в клубе. В то же время "Ференцварош" очень долго пытался снизить цену на игрока, ведя переговоры с "Шахтером".

Как сказал Цыганык, "Ференцварош", зная, что у Петряка есть приглашение, пытался убедить игрока и "Шахтер", чтобы Петряк остался в клубе. Однако в "МОЛ ВиДи" установили дедлайн для украинца. "Ференцварош" до тех пор договориться с футболистом не успел, хотя Иван ждал до последнего.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в состоянии главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В "Ференцвароше" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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