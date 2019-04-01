Скандал с натурализацией Мораеса: появились неожиданные подробности

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / shakhtar.com

История с якобы неправильной натурализацией игрока сборной Украины Жуниора Мораеса получила неожиданное продолжение.

После матча Португалия – Украина, в котором Жуниор дебютировал в футболке "сине-желтых", на почту Федерации футбола хозяев прислали анонимное письмо с данными по Жуниору Мораесу, сообщает "Профутбол".

 Надо закрывать эту лавочку: Федецкий о натурализации в сборной Украины

В письме была полная раскладка о возможном нарушении устава ФИФА по статье натурализации футболистов.

Позже в португальском издании Mais Futebol появилась статья о возможном нарушении устава ФФУ ФИФА. Потом в УЕФА прошли протесты от Федераций футбола Португалии и Люксембурга относительно участия Мораеса в матчах против них.

Также известно, что Федерация футбола Украины не связывался с УЕФА по натурализации Жуниора Мораеса.

В то же время Федерация футбола Украины продолжает изучать ситуацию с возможным нарушением правил натурализации полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист, вероятно, также был натурализован неправильно.

 Это важно: ФФУ дала официальный ответ на жалобы Португалии и Люксембурга в УЕФА относительно Мораеса

ФФУ уже подала запросы в экс-клубы Родригеса, чтобы получить больше информации. Сейчас подавать протест федерация не будет, ведь уже прошел дедлайн.

Однако, если ФФУ получит важную информацию по натурализации футболиста, то передаст ее в федерацию футбола Литвы – следующего соперника Люксембурга.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
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