Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия

В воскресенье, 15 декабря, матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" не был доигран. После первого тайма команда гостей отказалась возвращаться на поле. Причиной стали оскорбительные выкрики болельщиков в адрес украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо" называли его "е**ным нацистом". История этого скандала – в материале Спорт24.

С чего все началось

История с Романом Зозулей и фанатами "Райо Вальекано" не нова. Началась она еще в начале 2017 года. Тогда украинец выступал за "Бетис". Но стать игроком основы не сумел, поэтому его планировали отдать в аренду. Новым клубом Зозули должен был стать "Райо Вальекано" из Мадрида.

Однако фанаты "пчел" (прозвище клуба) выступили против этого перехода. Они устроили массовые протесты, пришли на первую тренировку Зозули в "Райо" с плакатом "Вальекас – не место для нацистов". Его они использовали и во время матчей.



Фанаты "Райо" с баннером против Зозули (фото из соцсетей)

В чем фанаты обвиняли Романа Зозулю

Фанаты "Райо" обвиняли Романа Зозулю в связи с ультраправыми организациями. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе. Поэтому они решили что он нацист. К нацистским символам они отнесли и герб Украины (Зозуля прибыл в Испанию в футболке с большим гербом).

Они часто использовали его фотографию, где он поддерживает украинских военных добровольцев и волонтеров.

Cosas de chiquillos pic.twitter.com/kJQpwF5O5A — Sancho Panza (@breadfan33) April 14, 2019

Хотя сам Роман никогда не скрывал своих взглядов в поддержке украинской армии.

А при чем здесь Россия?

Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.

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На матчах "Райо" неоднократно были вывешены баннеры против Романа Зозули с обвинением его в нацизме.

Чем это закончилось

Зозуля так и не сыграл за "Райо Вальекано" ни одного матча. Руководство клуба, опасаясь за его жизнь (а также поддавшись на давление болельщиков) решило не подписывать игрока. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". И только летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете". За этот клуб он выступает до сих пор.

Негативный ярлык на украинце

Однако фанаты других команд начали использовать этот навешенный ярлык "нациста" и "фашиста". Делали это болельщики команд, которые придерживаются левых взглядов. Это делали фанаты "Луго", которые выкрикивали "Zozulia muerte!", что в переводе с испанского означает "Зазуля умри".

А когда появилась информация, что Зозуля может перейти в "Овьедо", то болельщики этой команды тоже выступили с заявлением против такого трансфера

Неожиданное продолжение истории – обвинения в расизме от испанского политика

Время от времени фанаты команд-соперниц "Альбасете" использовали этот ярлык "нацист", чтобы оскорбить Зозулю во время матчей. Однако это имело довольно локальное значение.

Пока в апреле 2019 года испанский политик Пабло Иглесиас (представитель левых взглядов и лидер коалиции "Объединенный Подемос") в интервью изданию Marca не только назвал Зозулю нацистом, но еще и расистом.

"Было бы приемлемым для Германии нанять игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? В случае Зозули, мы не говорим о футболисте с каким-либо идеологическим взглядом, который он может иметь и защищать. Мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме. То, что наносит большой вред футболу. Вот почему я считаю, что поклонники "Райо" предоставили пример демократической приверженности", – заявил Пабло Иглесиас.

В "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, сразу же выступили с заявлением, в котором осудили слова Пабло Иглесиаса.

Совет директоров и вся семья, которая входит в состав "Альбасете", хочет выразить свою единодушную поддержку Роману Зозуле. Его поведение в эти двадцать месяцев как члена Клуба была настоящим примером для всех. Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает "Фонд Альбасете Баломпие" с целью создания более справедливого и равноправного общества через спорт,

– говорится в заявлении клуба.

Не оставил без внимания скандал и мэр Альбасете Мануэль Серрано, который тоже выразил поддержку Роману Зозуле.

"Хочу выразить свою поддержку клубу, нашему игроку и фанатам, которые всегда были примером толерантности, примерного поведения и демократии. Пабло Иглесиас, в воскресенье мы собираемся посвятить тебе гол, и Роман Зозуля поможет нам пробиться в Примеру", – написал мэр Альбасете Мануэль Серрано в своем Twitter.

Todo mi apoyo al @AlbaceteBPSAD, a nuestro jugador, a la plantilla y a toda la afición que siempre da ejemplo de convivencia, tolerancia, comportamiento y democracia. @Pablo_Iglesias_ ‘CAMPEÓN’ el domingo te vamos a dedicar un gol y Román Zozulia el del ascenso del Alba a Primera https://t.co/Ops8DCf4OE — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) April 11, 2019

Сам Роман Зозуля тогда же заявил, что будет обращаться к адвокатам. При этом ответчиком должны были выступить и фанаты "Райо Вальекано", которые первые начали волну оскорблений в адрес украинца.

"Это не СМИ, а отдельные лица. Ультрас "Райо Вальекано" из пригорода Мадрида. В принципе, у них такая позиция, что я нацист и фашист. И вот недавно испанский политик заявил, что я и расист. Ситуация была тихой, и вот снова. Я уже не обращаю внимание. Все прекрасно знают, что это неправда. Скорее всего, буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться. Это все ложь", – заявил тогда Роман Зозуля.

Проблемы из-за обвинений

Летом 2019 года Роман Зозуля мог покинуть "Альбасете". У него закончился контракт с клубом, и он мог перейти в другую команду. Но из-за негативного "шлейфа" с обвинениями в нацизме и фашизме, украинец так никуда и не перешел. Поэтому он остался в "Альбасете", где его очень любят фанаты.

Новый скандал с Зозулей и фанатами "Райо" – матч прервали из-за обиды

Очередной раз оскорбления в адрес Зозули стали раздаваться 15 декабря 2019 года. В этот день "Альбасете" играл на выезде против "Райо Вальекано". Фанаты весь первый тайм кричали "Zozulia puta nazi" (Зозуля е**ный нацист). Арбитр матча дважды останавливал игру из-за этого. А в перерыве игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. Матч так и не доиграли.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Альбасете

Руководство чемпионата Испании выступило в поддержку решения арбитра.

"ЛаЛига выражает свое согласие с решением Жозе Антонио Лопеса Тока, арбитра матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" относительно остановки матча из-за серьезных оскорбления и угроз в течении первого тайма против Романа Зозули, игрока гостей, и по просьбе двух команд на стадионе в Валлекаси. В ЛаЛиге мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на этапах испанского профессионального футбола", – говорится в заявлении.

Как накажут фанатов "Райо" и клуб – пока неизвестно.

Как на скандал отреагировали в Украине

За украинца уже заступились спортивные журналисты, президент Украинской ассоциации футбола и Министерство иностранных дел Украины.

Dear journalists and others interested. I can easily explain and prove that Roman #Zozulya is not nazi even affectedly called so by Rayo fans.



Periodistas y otras personas interesadas. Puedo demostrar que Roman Zozulya no es nazi. Esto es falso creado por los fanáticos de Rayo. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 15, 2019

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", – говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Сам Зозуля тоже не промолчал. Его комментарий этому событию был довольно ироничный.

"Они меня обижают не потому, что я нацист. Они меня обижают, потому что я принимаю душ каждый день и умею читать. А в этом районе мизерных людей такие вещи плохо воспринимаются", – заявил Зозуля.