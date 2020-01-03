Скандал с Романом Зозулей: суд приостановил наказание для "Райо Вальекано"

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил наказание, которое наложили на "Райо Вальекано" из-за оскорблений в сторону украинского нападающего Романа Зозули.

Напомним, 15 декабря матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" остановили после первого тайма. Игроки команды-гостей отказались выходить на игру из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо" весь матч называли его нацистом.

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После этого "Райо Вальекано" оштрафовали на 18 тысяч евро. Также в Федерации футбола Испании решили, что матч должны доиграть без зрителей, а два следующих домашних матча "Райо Вальекано" проведет с частично закрытыми трибунами.

Однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола определил, что "Райо Вальекано" не имел достаточного времени для подачи апелляции. Ведь команда могла обжаловать решение до 14 января, а следующий домашний матч, который должен состояться с частично закрытыми трибунами – уже 5 января. Поэтому он временно приостановил решение Федерации футбола Испании о наказании, пишет издание Marca.