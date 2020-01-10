Скандал с Зозулей: новые скандирования против украинца зафиксированы на двух матчах Ла Лиги

На двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали новые оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, который выступает дивизионом ниже – в Сегунде.

Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании направила Королевской федерации футбола (RFEF) две жалобы по итогам отчетов фиксации оскорбительных выкриков в адрес украинского легионера "Альбасете" Романа Зозули.

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Оба случая зафиксированы не на матчах "Альбасете", а в играх с участием команды Ла Лиги – "Реал Сосьедад". Первый случай травли зафиксирован еще 22 декабря в игре "Осасуна" – "Реал Сосьедад".

Как сообщает Еl Digital de Albacete, "на 6-й минуте матча около 400 болельщиков, которые находились в южном ярусе стадиона, пели хором 10 секунд: "Вы – нацисты, Зозуля – ваш нацист". С такой кричалкой согласились далеко не все на стадионе. "Ее освистали другие местные болельщики с других секторов стадиона, она прекратилась и больше не повторялась до конца игры".

Второй случай, сообщает другое издание Соре.es, зафиксирован на матче 5 января "Реал Сосьедад" – "Вильярреал". Тогда Зозулю обзывали нацистом около 800 болельщиков.

Ни один из матчей, в отличие от игры "Райо Вальекано" – "Альбасете", прекращен не был. Также за травлю Романа Зозули клуб "Райо Вальекано" был временно прощен и до сих пор не понес достойного наказания.

Что известно о скандале? 15 декабря матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" остановили после первого тайма. Игроки команды-гостя отказались выходить на игру из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо" весь матч называли его нацистом.



После этого "Райо Вальекано" оштрафовали на 18 тысяч евро. Также в Федерации футбола Испании постановили, что матч должны доиграть без зрителей, а два последующих домашних матча "Райо Вальекано" проведет с частично закрытыми трибунами.