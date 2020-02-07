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Скандал с Зозулей в Испании: апелляцию "Райо" отклонили, матч доиграют при пустых трибунах

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Роман Зозуля / transfermarkt.de

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание клубу "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинца Романа Зозули. Решение вступило в силу.

Футбольный клуб "Райо" получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

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Следующие домашние матчи "Райо" проведет против "Овьедо" Андрея Лунина и "Уески".

Также матч 20-го тура Сегунды против "Альбасете", который был остановлен из-за оскорблений в адрес Зозули, доиграют при пустых трибунах.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Испании, на котором опубликовано полное решение о наказании "Райо".

Что известно о скандале с Зозулей?

15 декабря 2019 года матч второй по значимости лиги Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" остановили после первого тайма.

Игроки команды-гостя отказались выходить на игру из-за оскорбительных выкриков в адрес украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо" весь матч называли его нацистом.

После этого "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола приостановил решение Федерации футбола Испании о наказании "Райо".

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Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

  • 1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов.
  • Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
  • Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организацимя, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.
  • Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Роман Зозуля Скандал с Романом Зозулей
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