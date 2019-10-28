Скандал в России: звезда сборной по хоккею и Putin Team Малкин имеет американское гражданство

В России разгорелся скандал вокруг хоккеиста сборной и команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. Оказалось, что у него американское гражданство.

Об американском гражданстве Малкина стало известно в ходе расследования журналистов о деятельности блокчейн-стартапа, куда вложил деньги хоккеист. Кроме того, он стал лицом этой компании, поэтому многие вложили деньги в этот проект. Но, как пишет sports.ru, проект Mark.Space рухнул, компания не выплатила зарплату разработчикам. Также неизвестно, куда делись 10 миллионов долларов, которые собрали как инвестиции в проект.

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А уже во время расследования юрист Дмитрий Мачихин, который и помогал Евгению Малкину, заявил, что у хоккеиста есть американское гражданство. Особой пикантности этой ситуации придает то, что Малкин входит в так называемую Putin Team, созданную для поддержки президента России Владимира Путина.

Но американское гражданство – не самая большая проблема Малкина. Его могут привлечь к ответственности из-за ситуации с проектом Mark.Space.