Скандал в украинском футболе: букмекеры принимали ставки на фейковый матч

Пока в украинском футболе пауза из-за карантина, на этом решили нажиться мошенники. А пострадали, скорее всего, букмекерские конторы.

Все началось с того, что в Facebook была создана страница FC Berdyansk. Там и было объявлено, что с 25 по 28 марта в Бердянске состоится Кубок Азова. А среди участников команды "Бердянск", "Лозоватка", "Таврия" и "Мелитопольская черешня".

Уже 25 марта на странице были изложены первые протоколы матчей. Впоследствии оказалось, что некоторые букмекеры даже принимали ставки на результаты этих матчей.

Но никаких матчей на самом деле не было. Разоблачить обман помог тренер "Мелитопольской черешни" Юрий Ярмошенко. Он написал в Facebook, что его команда не играла никаких матчей. И сейчас находится на карантине.

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Такая ситуация не осталась без внимания со стороны контролирующих органов. В комитете по этике и честной игре здесь видят или мошенничество (когда мошенники знают результат такого матча-призрака и сами делают на него ставки), или ошибки поставщика спортивных данных, пишет Sport.ua.

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Глава комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка сообщил о старте расследования "странного" матча.

"Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю, какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в УАФ. Мы в шоке. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров спортивных данных будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество коснулось всех букмекеров мира", – заявил Франческо Баранка.

На 27 марта в линии букмекерских контор есть еще два потенциальных матча-призрака, которые якобы должны состояться в Бердянске на Кубке Азова: "Бердянск" должен сыграть с "Мелитопольской Черешней", а "Таврия-Скиф" – с "Лозоваткой". На эти матче принимают ставки ряд иностранных букмекерских компаний.

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