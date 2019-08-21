Скандал в украинском хоккее: страна может получить два чемпионата

Недавно в Украинской хоккейной лиге закончился срок заявочной компании перед стартом сезона 2019/2020. К участию вызвались шесть команд. Однако свой чемпионат решили организовать и в Федерации хоккея Украины.

На сайте ФХУ указано, что прием заявок продлится до 27 августа включительно. После этого будет определено окончательное количество участников национального первенства и составлено официальное расписание матчей чемпионата.

"Победитель соревнования получит право представлять Украину в клубном турнире Международной федерации хоккея – 2021 IIHF CONTINENTAL CUP", – говорится в сообщении.

"За три года успешной работы Лиги, представители Федерации убедились, что все может развиваться и проводиться без их участия, однако решили напомнить, что они существуют. Именно поэтому, наш чемпионат будет проводиться независимо от позиции ФХУ. Профессиональные украинские клубы будут участвовать в Украинской хоккейной лиге. Кто будет играть в чемпионате ФХУ – нам неизвестно. Федерация имеет право проводить свой чемпионат, но хочу напомнить, что в чемпионате под руководством ФХУ в сезоне 2014/2015 приняли участие всего 4 команды, которые отыграли его за полтора месяца – вместе с плей-офф – всего 32 матча. В итоге, из-за финансовых проблем чемпион того сезона киевский АТЕК отказался от участия в еврокубке, а в международных отношениях подобные отказы ведут к потере места на континентальных соревнованиях и портят наш имидж", – заявил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

К слову: Шесть клубов вызвались к участию в Украинской хоккейной лиге Пари-Матч

По его словам, в Континентальном кубке IIHF 2019/2020 примет участие чемпион УХЛ "Донбасс". Матчи состоятся в Броварах в октябре.

"Впервые с 2013-го года Украина получила право проведения такого события, и мы верим в хороший результат нашего представителя – донецкого "Донбасса". Что касается участия чемпиона в континентальном кубке в будущем, то Лига приложит все усилия для участия представителя Украины в европейских соревнованиях, при условии наличия у клуба соответствующей инфраструктуры и состава команды", – заверил Алексей Брага.