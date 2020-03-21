Скандал в "Заре": место топ-менеджера Рафаилова может занять экс-глава УПЛ
В луганской "Заре" может произойти громкая смена в руководящем звене. Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов вскоре покинет клуб, а его должность займет экс-глава Украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон.
"Футбол NEWS" назвал причину отставки Рафаилова из "Зари". У 66-летнего руководителя как-будто недоразумения с владельцем "Зари" Евгением Геллером.
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Сам Рафаилов не подтверждает эту информацию, как и факт прощания с клубом.
"Ко мне не надо обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это прокомментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую", – сказал Рафаилом.
Заменить Рафаилова на должности гендиректора "Зари" может экспрезидент УПЛ Владимир Генинсон.
Он заявил, что Рафаилов продолжает работать в клубе, но не исключает занятия его должности.
"Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. Когда я услышал эту информацию, то позвонил ему. Он на месте, он работает. Когда будет другая информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его должность. Если вообще кто-то займет", – сказал Генинсон.
Генинсон заявил, что подумает над предложением "Зари", если оно поступит.
"На этот момент, наверное, я не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю", – добавил Генинсон.
Кто такой Генинсон? Экспрезидент украинской футбольной Премьер-лиги. Бывший исполнительный директор Федерации футбола Украины. Делегат УЕФА на европейских турнирах, Комиссар ФИФА на международной арене.
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