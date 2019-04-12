Скандал вокруг ФК "Сумы": клуб отрицает лишение профессионального статуса и готовится к матчу

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Скандал вокруг ФК "Сумы": клуб отрицает лишение профессионального статуса и готовится к матчу

Футбольный клуб "Сумы" лишили профессионального статуса. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины. Однако в самом клубе заявляют, что их не лишали этого статуса, и команда готовится к следующему матчу.

На сайте Федерации футбола Украины была опубликована информация, что "согласно решению КДК ПФК "Сумы" за манипулирование результатами матчей лишен профессионального статуса. Команды клуба будут исключены из всех соревнований, в которых принимают участие".

Также сообщалось, что пожизненную дисквалификацию получили три игрока клуба – Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Навсегда отстранили от футбола и бывшего президента клуба Ростислава Козара.

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Однако в "Сумах" на официальном сайте опровергли эту информацию.

"ПФК "Сумы" не получал ни одного решения КДК ФФУ, мало того, не было ни одного сообщения о рассмотрении данного вопроса и приглашения представителей клуба на заседание. ПФК "Сумы" не получал ни одного решения Совета лиг, орган уполномоченный на принятие решения о лишении профессионального статуса клуба. ПФК "Сумы" не использовал своего права на апелляционное обжалование решения, поскольку его не получал", – говорится в сообщении клуба.

При этом в клубе заявили, что они не могут комментировать ситуацию о дисквалифицированных лицах, "поскольку ни один из них не имеет трудовых отношений с нашей командой". Несмотря на то, что Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков являются игроками клуба.

При этом на facebook-странице клуба есть информация о том, что клуб лишен профессионального статуса.

Также информацию о том, что в клубе знали о заседании КДК, где будет рассматриваться вопрос о лишении "Сумм" статуса профессионального, подтвердил и главный тренер команды Олег Лутков. Об этом он заявил в комментарии Sport Arena.

"Ровно в 14:00, когда выходили на тренировки, руководство сообщило о решении КДК ФФУ. Реакция обычная, мы были готовы к подобному. Все же готовимся к следующему матчу, провели тренировку, нас ждет теоретическое занятие, [в пятницу, 12 апреля, – прим. авт.] отправляемся на игру в Днепр", – заявил Олег Лутков.

На сайте Профессиональной футбольной лиги информации о том, что матч между "Днепр-1" и "Суммы" не состоится нет. Игра запланирована на пятницу, 12 апреля. Начало встречи в 18:00.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Скандал
Источник: 24 Канал
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