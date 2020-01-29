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Скандальная модель выбежала на финиш горнолыжной трассы с плакатом о Коби Брайанте – видео

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Модель Кинси Волански с плакатом RIP Kobe / EPA

Скандальная модель Кинси Волански решила еще раз о себе напомнить. На этот раз она использовала смерть Коби Брайанта.

Напомним, Кинси Волански стала известной после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в 2019 году. Число подписчиков модели, которая снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated, после знаменитого забега по полю "Ванда Метрополитан" увеличилась вдвое – с 300 тысяч до 600. Однако Instagram заблокировал ее профиль. Правда, впоследствии ее страницу таки удалось восстановить.

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На этот раз Кинси Волански выбежала в купальнике на финишную прямую во время этапа Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге. В руках она держала плакат с надписью "RIP Кобе".


Модель Кинси Волански с плакатом в память о Коби Брайанте (Фото: EPA)

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При этом выбежала девушка с плакатом во время финиша горнолыжника итальянца Алекса Винатцера.

Как погиб Коби Брайант

  • Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и пошел вниз. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.
  • СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Среди вероятных причин аварии называют плохую видимость, поскольку тогда Лос-Анджлес и его пригороды охватил туман, поэтому произошли задержки десятков рейсов. Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы. Опубликован разговор пилота и диспетчера.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь. Также продолжается сбор подписей, чтобы разместить изображение Брайанта на логотип НБА.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Погиб Коби Брайант Баскетбол
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