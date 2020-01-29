Скандальная модель выбежала на финиш горнолыжной трассы с плакатом о Коби Брайанте – видео

Скандальная модель Кинси Волански решила еще раз о себе напомнить. На этот раз она использовала смерть Коби Брайанта.

Напомним, Кинси Волански стала известной после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в 2019 году. Число подписчиков модели, которая снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated, после знаменитого забега по полю "Ванда Метрополитан" увеличилась вдвое – с 300 тысяч до 600. Однако Instagram заблокировал ее профиль. Правда, впоследствии ее страницу таки удалось восстановить.

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На этот раз Кинси Волански выбежала в купальнике на финишную прямую во время этапа Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге. В руках она держала плакат с надписью "RIP Кобе".



Модель Кинси Волански с плакатом в память о Коби Брайанте (Фото: EPA)

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При этом выбежала девушка с плакатом во время финиша горнолыжника итальянца Алекса Винатцера.

Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту ?



Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Как погиб Коби Брайант