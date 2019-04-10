Скандальному Балотелли грозит длительная дисквалификация за новую выходку

10 Читати новину українською
Марио Балотелли
Марио Балотелли / Фото из открытых источников

28-летнего итальянского форварда "Марселя" Марио Балотелли могут дисквалифицировать на срок до восьми матчей в чемпионате Франции по футболу.

Такое наказание грозит нападающему за удар локтем в лицо защитнику "Бордо" Пабло Кастро в матче 31 тура чемпионата Франции, который завершился поражением марсельцев со счетом 0:2.

Читайте также: Звездный Балотелли забавно отпраздновал гол, сняв прямой эфир в Instagram прямо на поле: видео

Арбитр матча Хаким Бен Эль Хадж не увидел фола со стороны итальянца, однако Кастро, который получил перелом носа, после игры обвинил Балотелли в умышленном нарушении. В связи с этим эпизод будет рассмотрен дисциплинарным комитетом французской лиги.

Если вина форварда будет установлена, Балотелли грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что "Марселю" осталось провести семь матчей в Лиге 1, игрок может пропустить остаток сезона.

28-летний Марио зимой присоединился к "Марселю" и сыграл 10 матчей за новый клуб, отметившись 7 голами.

"Марсель" идет на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1, отставание от зоны еврокубков составляет 2 очка. Следующий матч команда проведет 13 апреля против "Нима".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
сегодня
6027
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
сегодня 08:10 "Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
210
Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
8 апреля 17:28 Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
Станіслав Безушко 69
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
9 апреля 17:42 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
72
"Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
9 апреля 17:26 "Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
240
Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
9 апреля 14:41 Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
82
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук