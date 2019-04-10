Скандальному Балотелли грозит длительная дисквалификация за новую выходку

28-летнего итальянского форварда "Марселя" Марио Балотелли могут дисквалифицировать на срок до восьми матчей в чемпионате Франции по футболу.

Такое наказание грозит нападающему за удар локтем в лицо защитнику "Бордо" Пабло Кастро в матче 31 тура чемпионата Франции, который завершился поражением марсельцев со счетом 0:2.

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Арбитр матча Хаким Бен Эль Хадж не увидел фола со стороны итальянца, однако Кастро, который получил перелом носа, после игры обвинил Балотелли в умышленном нарушении. В связи с этим эпизод будет рассмотрен дисциплинарным комитетом французской лиги.

Если вина форварда будет установлена, Балотелли грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что "Марселю" осталось провести семь матчей в Лиге 1, игрок может пропустить остаток сезона.

28-летний Марио зимой присоединился к "Марселю" и сыграл 10 матчей за новый клуб, отметившись 7 голами.

"Марсель" идет на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1, отставание от зоны еврокубков составляет 2 очка. Следующий матч команда проведет 13 апреля против "Нима".

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