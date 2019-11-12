Скандальные экс-игроки "Динамо" Милевский и Алиев встретились в баре Киева: фото
34-летний экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский встретился в Киеве с 34-летним бывшим полузащитником киевского клуба Александром Алиевым.
Друзья встретились в пивном баре "Миля", который принадлежит агенту нападающего – Александру Панкову.
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Алиев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию, под которой оставил подпись: "А вот мы и вместе".
Сейчас Милевский вместе с "Динамо" Брест активно борется за титул чемпиона Беларуси, поэтому не имеет свободного времени для встреч с друзьями. Впрочем, началась двухнедельная пауза на матчи сборных, которая поспособствовала воссоединению 34-летнего форварда с Алиевым.
Недавно Милевский рассказал о дружбе с Алиевым. Игроки вместе выступали за "Динамо" с 2005-го по 2013 год.
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