Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в "Анкарагюджю", может продолжить свою карьеру в "Монако". Киевляне не слишком заинтересованы в услугах футболиста.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, руководство французов связалось с киевлянами по трансферу игрока сборной Люксембурга. Читайте также Без миллионеров: Суркис сказал, кто больше всех зарабатывает в "Динамо" В услугах 24-летнего футболиста серьезно заинтересован главный тренер команды Роберт Морено. Карьера Родригеса в "Динамо": главное Летом 2019 года Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.

Контракт с футболистом заключен на пять лет.

За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировку с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.

Сейчас футболист играет в аренде в турецком "Анкарагюджю".