Скандальный Адиль Рами перешел в российский клуб – Памела Андерсон обвиняла его в избиении
Футбольный клуб "Сочи" подписал соглашение с французским защитником Адилем Рами. Чемпион мира 2018 года будет выступать за аутсайдера чемпионата России как минимум до конца сезона.
Предыдущим лубом Раме был турецкий "Фенербахче". Однако француз сыграл только один матч за команду за полгода. А после этого в феврале разорвал с клубом соглашение.
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- Адиль Рами стал чемпионом мира по футболу в 2018 году в составе сборной Франции. Защитник не провёл ни одного матча на турнире.
- 25 июня 2019 года американская модель Памела Андерсон окончательно разорвала отношения с футболистом Адиль Рами. По ее словам, в течение 2 лет их романа Адиль Рами вел "двойную жизнь", имея отношения с экс-супругой. Впоследствии актриса заявила, что Адиль Рами был очень жестоким с ней. По словам Памелы, она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.
- После этого скандала Рами был отстранен французским "Марселем", за который в то время выступал. А потом и покинул клуб, перебравшись в "Фенербахче".
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