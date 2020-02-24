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Скандальный Адиль Рами перешел в российский клуб – Памела Андерсон обвиняла его в избиении

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Адиль Рами / Eurosport

Футбольный клуб "Сочи" подписал соглашение с французским защитником Адилем Рами. Чемпион мира 2018 года будет выступать за аутсайдера чемпионата России как минимум до конца сезона.

Предыдущим лубом Раме был турецкий "Фенербахче". Однако француз сыграл только один матч за команду за полгода. А после этого в феврале разорвал с клубом соглашение.

К слову: "Динамо" продлило контракт с форвардом, который попал в допинг-скандал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпион мира перебирается в Сочи! Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды. Чемпион мира (2018) и серебряный призер чемпионата Европы (2016) первую половину текущего сезона провел в составе турецкого «Фенербахче». В составе сочинцев Рами будет выступать под 23-м номером. : Goal.com Как вам трансфер? #ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи

Допис, поширений Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)

  • Адиль Рами стал чемпионом мира по футболу в 2018 году в составе сборной Франции. Защитник не провёл ни одного матча на турнире.
  • 25 июня 2019 года американская модель Памела Андерсон окончательно разорвала отношения с футболистом Адиль Рами. По ее словам, в течение 2 лет их романа Адиль Рами вел "двойную жизнь", имея отношения с экс-супругой. Впоследствии актриса заявила, что Адиль Рами был очень жестоким с ней. По словам Памелы, она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.
  • После этого скандала Рами был отстранен французским "Марселем", за который в то время выступал. А потом и покинул клуб, перебравшись в "Фенербахче".

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы Памела Андерсон
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