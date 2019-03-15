Скандальный Алиев нашел себе новый клуб

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев будет выступать за "Джуниорс".

Одни из потенциальных новичков чемпионата Киевской области – "Штурм" (Киев) и "Джуниорс" (Шпитьки), который в 2016 году завоевал титул чемпиона Киевщины, объявили о слиянии двух клубов в один. Объединенная команда будет называться "Джуниорс" (Шпитьки), сообщает FootBoom.

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В составе "Штурма" выступали несколько хорошо известных украинским болельщикам футболистов. В частности, 34-летние экс-игроки сборной Украины Александр Максимов и Александр Алиев.

Известно, что они оба уже дозаявленные за "Джуниорс" на Мемориал Чановых и в ближайшее время будут внесены в заявку команды на чемпионат Киевской области.

В течение профессиональной карьеры Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и другие клубы. В активе игрока 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины.

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