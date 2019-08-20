Скандальный Алиев забил дебютный гол за любительскую команду: видео

Бывший хавбек "Динамо" Александр Алиев отличился за любительскую команду "Джуниорс Шпитьки".

На старте второго круга чемпионата Киевской области клуб "Джуниорс" со счетом 3:0 в Барышевке обыграл "Патриота", бронзового призера прошлого сезона.

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До перерыва свои первые голы в чемпионате забили Максим Скрипник и Александр Алиев, а точку в матче поставил Денис Сытник.

Алиев ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил четко под перекладину.

Недавно нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, в каких он сейчас отношениях со своим давним партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.