Скандальный Алиев забил дебютный гол за любительскую команду: видео
Бывший хавбек "Динамо" Александр Алиев отличился за любительскую команду "Джуниорс Шпитьки".
На старте второго круга чемпионата Киевской области клуб "Джуниорс" со счетом 3:0 в Барышевке обыграл "Патриота", бронзового призера прошлого сезона.
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До перерыва свои первые голы в чемпионате забили Максим Скрипник и Александр Алиев, а точку в матче поставил Денис Сытник.
Алиев ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил четко под перекладину.
Недавно нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, в каких он сейчас отношениях со своим давним партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.
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