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Скандальный арбитр, который не пустил Украину в 1/4 финала на Евро-2012, получил должность в РФ

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Виктор Кашшаи / Фото из открытых источников

Венгерский бывший арбитр Виктор Кашшаи отныне будет работать в России. 44-летний рефери возглавил департамент судейства Российского Футбольного Союза.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

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По данным РФС, в ближайшее время скандальный футбольный арбитр начнет выполнять свои обязанности.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Євро-2012 в Польше и Украине.

За что его ненавидят украинские болельщики

19 июня 2012 года в матче последнего тура группового этапа Евро-2012 в группе D встречались сборные Украины и Англии. Матч проходил в Донецке. Украинской команде нужно было побеждать, чтобы выходить из группы. На 62-й минуте, когда англичане были впереди 1:0, бригада арбитров не засчитала гол Марко Девича. При этом мяч в воздухе полностью пересек линию ворот, перед тем как его выбил Джон Терри в падении. Ни Виктор Кашшаи, как главный арбитр встречи, ни его помощники (этот матч обслуживала бригада арбитров из пяти человек, в том числе по одному за каждыми из ворот) не увидели там гола. Этот эпизод вызвал значительный скандал. А матч так и закончился минимальной победой сборной Англии.

Джон Терри выбил мяч уже с линии ворот после удара Девича в матче Украина – Англия. Арбитр Виктор Кашшаи не засчитал в этом эпизоде гол (фото: Трибуна)

За что его ненавидят болельщики "Шахтера"

После матча Евро-2012 Кашшаи не пересекался с украинцами. Вплоть до ноября 2018 года. Именно тогда его назначили арбитром встречи между "Манчестер Сити" и "Шахтером" в Лиге чемпионов. В этом матче Кашшаи назначил пенальти в ворота "горняков" после того. как Рахим Стерлинг зацепился за газон в чужой штрафной и упал. Все это было еще до ввода системы видеоповторов. Удар с отметки реализовал Габриэль Жезус. Сам матч закончился разгромом 6:0.

Видео назначения пенальти в ворота "Шахтера" Виктором Кашшаи

 
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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Футбол
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