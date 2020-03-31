Скандальный боец отказался от гражданства России ради украинского биометрического паспорта

Когда перед украинцами на оккупированной территории встает вопрос о принятии российского гражданства, то они готовы от него отказаться. Единственная причина - украинский биометрический паспорт позволяет посещать страны шенгенской зоны без виз. Именно так решил и скандальный боец UFC Никита Крылов.

Он уроженец Хрустального (прежнее название – Красный Луч), что на Луганщине. Сейчас это оккупированная территория. До последнего времени Крылов жил в Москве, где и тренировался. И после объявления карантина он отправился домой. Однако планирует посетить Киев. Одна из причин – потребность выбороть загранпаспорт.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

После начала войны на Донбассе и переезда в Москву, Крылов размышлял над тем, чтобы принять российское гражданство. Но получить его так и не удалось.

"Идея с российским паспортом слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении", – рассказал Крылов в интервью "Спорт-Экспресс".

К слову Украинский боец UFC Крылов после победы сфотографировался с российским флагом – фото

Поэтому боец хочет отправиться в Киев. Чтобы выбороть новый загранпаспорт, ведь предыдущий закончился.

"Сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне в Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не уехать", – рассказал Никита Крылов.

При этом в общении с журналистами он говорил о том, чтобы попасть в Украину, находясь на ее территории, хоть и оккупированной.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24