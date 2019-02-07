Скандальный футболист рискует попасть за решетку из-за нелепого инцидента с автомобилем

Бывшему футболисту английского "Вест Хэма", итальянской "Фиорентины" и сборной Чехии Томашу Ржепке грозит тюремный срок. 45-летний чех арендовал автомобиль класса люкс, после чего продал его.

Суд вынес приговор игроку – срок на 15 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве.

Читайте также: Американская модель требует у российского боксера 8 млн компенсации за избиение

Адвокат бывшего футболиста собирается подать апелляцию на решение суда, сообщает dailymail.

Ржепка и в прошлом попадал в неприятную ситуацию. В прошлом году летом он разместил анкеты бывшей жены Владки Эрбовой на сайтах интим-услуг. Ржепка разместил три объявления и приложил к ним номер Эрбовой – якобы та работает в эскорте.

Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы, однако вскоре тюремный срок был заменен общественными работами.

Кто такой Томаш Ржепка? 45-летний чешский экс-футболист. За сборную Чехии Ржепка провел 46 матчей. Кроме "Фиорентины" и "Вест Хэма" защищал цвета "Баника", "Спарты" и чешского "Динамо". Ржепка получил известность за отсутствие самоконтроля. За свою профессиональную карьеру он получил девятнадцать красных карточек, одна из которых была за нападение на чиновника и ТВ оператора в сентябре 2007 года.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram