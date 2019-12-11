Скандальный Хачериди может покинуть "Динамо-Брест", пробыв в клубе всего 2 месяца

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Евгений Хачериди / Фото из открытых источников

Чемпион Беларуси, Брестское "Динамо", намерен отказаться от запланированной сделки с экс-игроком национальной сборной Украины, 32-летним Евгением Хачериди.

Как сообщает Tribuna.com, отказ от украинского защитника связан с уходом из клуба спортивного директора Сергея Ковальчука.

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Напомним, что в конце октября центрбэк подписал контракт с брестским "Динамо". Контракт Хачериди начнет действовать с 1 января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года.

В конце июля Хачериди покинул ПАОК. С тех пор украинец оставался без клуба и самостоятельно поддерживал форму в Киеве.

Сейчас за "Динамо-Брест" выступают три представителя Украины – полузащитник Александр Нойок, нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Брестское "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Беларуси. За тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси поменялся чемпион.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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