Скандальный Хачериди провел первую тренировку с "Динамо": видео

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Евгений Хачериди
Евгений Хачериди / ФК "Динамо" Брест

Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди провел свою первую тренировку в новом коллективе.

32-летний игрок провел разминку с основным составом команды, а затем отправился на занятия по индивидуальной программе с тренером по физподготовке, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, Хачериди сможет выступать за белорусский коллектив только в следующем сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси игрок будет поддерживать физическую форму.

Спорт 24 писал, что Хачериди пополнил состав "Динамо-Брест" на прошлой неделе, подписав с клубом соглашение до конца 2021 года. Контракт защитника вступит в силу с первого января следующего года.

В нынешнем сезоне Евгений, выступая за ПАОК, провел шесть матчей во всех турнирах.

После 26-ти туров чемпионата Беларуси "Динамо" Брест лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от БАТЭ на 9 очков.

Первая тренировка Евгения Хачериди в "Динамо" Брест: смотрите видео

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Динамо
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