Скандальный Ибрагимович забавно симулировал пенальти и получил наказание: видео

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Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / Фото из открытых источников

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил два штрафа от дисциплинарного комитета МЛС за симуляции в рамках матча Лиги.

Швед упал в штрафной площадке, симулируя контакт с вратарем, но судья не увидел нарушения. "Гэлакси" матч проиграли со счетом 1:3. Ибрагимович не забил.

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О размере денежного наказания не сообщается. Также за симуляцию на 86-й минуте встречи оштрафован полузащитник "Коламбус Крю" Джонатан Дос Сантос. Он получил аналогичное наказание.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 9 голов в 9 матчах сезона МЛС. Также на его счету 2 ассиста.

На данный момент "Лос-Анджелес Гэлакси" находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего ФК "Лос-Анджелес" на 2 очка.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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