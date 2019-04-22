Скандальный экс-игрок "Динамо" сделал сенсационный прогноз относительно чемпионства "Шахтера"

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Александр Алиев
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев считает, что "Шахтер" победит "Динамо" в матче, который состоится в среду, 24 апреля.

По словам Алиева, после этой игры "Шахтер" полностью захватит лидерство в чемпионате Украины.

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"Матч будет очень интересен. Напряжение будет очень высоким. Тем более, что играют в Киеве. Хочу надеяться, что придет около 40-50 тысяч зрителей.

Но предпочтение отдам "Шахтеру". Все-таки дончане демонстрируют неплохую игру. "Шахтер" ставит перед собой большие задачи. Так же, как и "Динамо", но в Кубке дальше прошли "горняки". И в среду "Шахтер" тоже будет доказывать, что они команда номер один в нашей стране. Думаю, что чемпионами они станут именно в этом матче. Не в обиду "Динамо" и его болельщикам – "Шахтер" выиграет в один мяч",
– сказал Алиев для FootballHub.

К слову, в течение профессиональной карьеры Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и другие клубы. В активе игрока 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины.

Ранее Спорт 24 писал, что в сеть попало видео, на котором супруги Алиевых скандалят и Александр наносит бывшей жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ Шахтер Динамо
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