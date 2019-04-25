Скандальный экс-игрок "Динамо" станет свободным агентом
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди находится в процессе расторжения своего контракта с ПАОКом. В ближайшее время 31-летний защитник получит статус свободного агента.
Действующее соглашение центрбека истекает летом 2021 года, сообщает Football.ua.
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Хачериди перебрался в Грецию из "Динамо" в конце мая прошлого года, но с тех пор сыграл лишь 11 матчей во всех турнирах. При этом в греческой Суперлиге защитник выходил на поле всего 3 раза.
Зимой ПАОК хотел продать украинца и занимался активным поиском покупателя, но центрбек остался в Греции.
На прошлых выходных ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции. Победу над Левадикосом команде помог одержать другой украинец, полузащитник Евгений Шахов.
В следующем матче, 25 апреля, ПАОК сыграет против "Астераса" в рамках полуфинала Кубка Греции.
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