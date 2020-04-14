Скандальный экс-игрок "Карпат": Постарел на несколько лет после жизни в Украине

Бывший форвард львовских "Карпат" Кевин Мендес заявил, что за время пребывания в Украине он постарел на несколько лет.

Мендес в интервью Balonlatino рассказал о своем периоде карьеры в Украине.

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По его словам, латиноамериканцы всегда держались вместе, потому что украинцы очень закрытые – с некоторыми игроками в команде Кевин ни разу не общался.

С Кристианом Эрбесом мы говорили, что постарели за это время на несколько лет. Жизнь осложнялась из-за менталитета украинцев. Они достаточно закрыты, с ними мало социальных контактов. Иногда это приводило к напряжению в отношениях. Мы даже не говорили с некоторыми партнерами по команде. После часовых сборов с командой все просто разъезжались,

– отметил Мендес.

Уругвайца Кевина Мендеса в августе 2019 года выгнали из "Карпат" из-за того, что на тренировке устроил драку и сломал челюсть другому игроку.

Кевин до 2020 года был без работы, а в начале января подписал контракт с клубом "Дефенсор" в Уругвае.

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