Скандальный экс-защитник "Шахтера" впервые посетил Украину после перехода в российский клуб

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Ярослав Ракицкий прилетел в Киев
Ярослав Ракицкий прилетел в Киев / ФК "Зенит"

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий вместе со своей женой Ольгой вернулся в Украину. Пара отдыхает в Киеве.

Жена центрбэка Ольга опубликовала сторис в Instagram, в котором сообщила о приезде в Киев из Петербурга "за летом".

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"Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", – подписала фото Ольга.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом, что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересен".

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Теги: Новости России Спорт Футбол Шахтер Ярослав Ракицький
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