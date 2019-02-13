Скандальный клуб из Закарпатья продолжает подписывать игроков из УПЛ

Футбольный клуб "Минай", из одноименного поселка вблизи Ужгорода, продолжает усиливать свой состав. Команда из Второй лиги объявила об очередной контракт с игроком, который перед тем выступал в элитном украинском дивизионе.

В среду, 13 февраля, очередным новичком команды стал Артур Карноза. Последним клубом полузащитника был одесский "Черноморец". Воспитанник "Днепра" также выступал за "Севастополь" и львовские "Карпаты".

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Перед этим с командой подписал контракт левый защитник Юрий Путраш. За свою карьеру он немало поиграл в элитных клубах Украинской премьер-лиги – донецкий "Металлург", киевскую "Оболонь", одесский "Черноморец", каменскую Сталь", "Александрию", и даже за симферопольскую "Таврию" до оккупации Крыма Россией. До перехода в "Минай" Путраш играл в УПЛ за "Львов".

Вадим Страшкевич, который за львовские "Карпаты" в УПЛ провел 35 игр (4 гола) тоже присоединился к "Минаю" зимой.

Также к команде присоединились вратари Андрей Попович и Егор Попович. Зато "Минай" оставил один из наиболее известных игроков закарпатцев Василий Кобин. Кроме того, в составе есть такие игроки, как Олег Допилка (чемпион Украины в составе "Динамо", дважды сыграл за национальную сборную Украины), Игорь Ощипко и Михаил Кополовец.

Напомним, именно "Минай" играл с киевским "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда после первого тайма игроки "Миная" были впереди, но после перерыва "Динамо" забило три гола и вышло в четвертьфинал. Уже после матча между фанатами "Динамо" и охраной возникли стычки.

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Пока же "Минай" идет на первой позиции в группе A второй лиги Украины.