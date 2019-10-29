Скандальный матч из Первой лиги доигрывают при пустых трибунах, полиция окружит стадион

В среду, 30 октября, будет доигран матч Первой лиги между "Балканами" и "Черноморцем". Однако он состоится при пустых трибунах.

Напомним, в рамках 12-го тура Первой лиги "Балканы" из поселка Заря принимали одесский "Черноморец". Игру несколько раз останавливали из-за дебоша болельщиков. Они жгли фаеры (бокового арбитра даже оглушило взрывом петарды), устроили драку со стюардами, а в конце выбежали на поле. В итоге команды так и не доиграли матч до конца.

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Фото беспорядков на матче "Балканы" – "Черноморец" (Фк "Балканы")

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил, что команды должны доиграть этот матч, который остановили на 71-й минуте при счете 1:1. Однако матч будет доигран на стадионе имени Бориса Тропанця при пустых трибунах. А улицы вокруг стадиона будут охранять правоохранители.

"В связи с этим, настоятельно рекомендуем всем любителям футбола, которые планировали посетить стадион имени Бориса Тропанца в среду, 30 октября, отказаться от этой идеи. Вход на стадион будет закрыт. Более того, учитывая особенности расположения футбольной арены зарянских "Балкан", на момент организации и проведения доигрывания матча, улицы, граничащие со стадионом, будут частично перекрыты сотрудниками правоохранительных органов, что сделает невозможным подъезд к спортивному сооружению автотранспорта", – говорится на сайте "Балкан".

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Стоит отметить, что "Балканы" находятся в зоне вылета Первой лиги, имея 13 очков. "Черноморец" несколько выше с 17 баллами в активе.