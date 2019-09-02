Скандальный матч "Зари" и "Динамо", чемпионское шествие "Шахтера": главные итоги 6 тура УПЛ

Шестой тур УПЛ отметился топ-матчем "Зари" и "Динамо". А также необычными сериями и результатами. О главном - в обзоре Спорт24.

"Заря" и "Динамо" играют вничью

Главным матчем тура было противостояние в Запорожье, где "Заря" принимала "Динамо". Луганчане посреди недели сыграли против "Эспаньола". Однако домашняя ничья не позволила выйти в групповой этап Лиги Европы. Там, зато, сыграет "Динамо".

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Матч выдался довольно неоднозначным. "Динамо" выигрывало в два гола, но сама игра закончилась вничью 2:2. При этом "Заря" почти втрое больше нанесла ударов по воротам соперника. А также больше владела мячом.

Гол тура

Это удар Джоэля Абу-Ханны, который и сравнял счет в матче против "Динамо". Защитник "Зари" пробил в падении через себя. Очень красиво.

Незасчитанный гол тура

"Динамо" могло и больше забивать. Однако арбитр не засчитал взятие ворот после удара Цыганкова со штрафного. При этом на повторе нельзя окончательно сказать, пересек ли мяч линию. Скорее да.

Гол, который не должны были бы засчитать

Но "Динамо" нечего жаловаться. Де Пена забил гол из офсайда. Полузащитник находился в положении вне игры в момент паса.

Без изъятий и пенальти

Этот тур отличился тем, что ни один игрок не получил красной карточки, а в матчах не был назначен пенальти. В предыдущих пяти турах всего этого было вдоволь.

И удаление в матче могло быть. Защитник "Динамо" Кадар сыграл рукой, изменив траекторию полета мяча во время атаки "Зари". Но арбитр не увидел этот эпизод.

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Неудачная серия "Динамо"

Киевляне не могут выиграть в пяти матчах подряд. Команда стартовала с трех побед, а после этого два поражения ("Брюгге" и "Шахтеру") и три ничьи (с тем же "Брюгге", "Олимпиком" и "Зарей"). В прошлом сезоне "Динамо" не побеждало в шести матчах подряд.

Чемпионская поступь "Шахтера"

"Шахтер" не имел проблем в дерби против "Олимпика". Четыре гола – по два на каждый из таймов. При этом ко всем четырем голам приложился Жуниор Мораес – два гола и две результативные передачи.

Как это было: "Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины

Вице-чемпионское шествие " Десны"

На втором месте продолжает находиться "Десна". Правда, команде не удалось победить в этом туре. Команда сыграла вничью с "Карпатами". Обе команды были близки к тому, чтобы забить, но голами зрителей на стадионе не порадовали.

"Десна" продлила свою серию без поражений до пяти матчей. Команда не пропускает 455 минут. И на фоне потерь очков другими командами занимает второе место.

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Новые тренеры



Матч против "Десны" может стать последним для Александра Чижевского во главе "Карпат". Его должен заменить экс-наставник "Олимпика" Роман Санжар. Такую информацию озвучил журналист Виктор Вацко.

Новый тренер будет и у "Олимпика". Команду может возглавить бывший тренер "Динамо" (был помощником у Александра Хацкевича) Висенте Гомес. Осталось дождаться официальных подтверждений.

Спасение "Днепр-1"

Единственная волевая победа – у "Днепр-1". Команда первой пропустила от "Колоса", но сумела не только сравнять счет, но и выиграть. Победный гол у Игоря Когута на 90+3 минуте.

А вот и видео, где "Днепр-1" на последних секундах вырвал победу у "Колоса"

Удачный выезд "Мариуполя во Львов"

"Мариуполь" в матче против "Львова" одержал минимальную победу. Единственный гол забил Владислав Вакула. Он уже игрок "Шахтера", но этот сезон доиграет в "Мариуполе". Что будет дальше с ним – неизвестно.

Стоит посмотреть: "Мариуполь" минимально победил "Львов" в матче УПЛ

Травма тура

Гол "Мариуполь" забил в тот момент, когда травму получил защитник Владислав Приймак. Он неудачно приземлился на руку, которая неестественно вывернулась в другую сторону. Он получил вывих локтя. На сколько выбыл игрок – пока неизвестно.

Неудачная серия тура

"Львов" не выигрывает дома 13 матчей в чемпионате (14 с учетом кубковой игры). Да и в целом "Львов" в родных стенах победил лишь один раз – 28 октября 2018 года в матче против "Арсенал-Киев". В остальных матчах в УПЛ 12 поражений и шесть ничьих.

Также "Львов" на своем поле не забивает голов в УПЛ с 13 апреля этого года в течение рекордных для клуба 558-ми минут.

"Ворскла" пропустила вперед "Александрию"

В матче в Полтаве встречались два соседа в турнирной таблице. "Александрия" в прошлом сезоне дважды обыграла "Ворсклу". Серию продолжила и в этом сезоне. Единственный гол в матче забил Шастал.

Видеообзор матча, где "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу"

Промах тура

В предыдущем матче Пердута оформил дубль. Он был близок к тому, чтобы спасти "Ворсклу" от поражения в матче против "Александрии". Но с близкого расстояния не сумел отправить мяч в ворота.

Результаты матчей

Десна – Карпаты 0:0

Ворскла – Александрия 0:1

Гол: Шастал, 23

Днепр-1 – Колос 2:1

Голы: Назаренко, 59, Когут, 90+3 – Морозко, 17

Львов – Мариуполь 0:1

Гол: Вакула, 62

Олимпик – Шахтер 0:4

Голы: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60

Заря – Динамо 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 – Родригес, 18, Где Пена, 36

Турнирная таблица